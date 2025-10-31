Автомобили в России подорожали вдвое за последние 5 лет

В течение последних пяти лет стоимость автомобилей в нашей стране взлетела почти в два раза. Причем подержанные машины прибавили в цене больше новых.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в начале 2021-го средний прайс новой легковушки достигал 1,8 млн рублей. А к осени текущего года стоимость подскочила на ощутимые 86%, остановившись на отметке 3,34 млн.

В то же время автомобили на вторичном рынке подорожали еще сильнее. Если раньше за них просили в районе 600 тыс. рублей, то теперь придется раскошелиться на 1,14 млн. Средняя планка стоимости рванула вверх аж на 91%, отмечает г-н Целиков.

Эксперт обратил внимание, что к началу следующего года пятилетняя динамика имеет все шансы дойти до 100% при сохранении обозначенного тренда. Ситуации в том числе поспособствует новая схема расчета утильсбора, о которой ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».