Все сегменты российского авторынка вышли в плюс

По итогам 44-й недели текущего года в нашей стране вырос спрос на новую автомобильную технику. Неделя оказалась весьма успешной не только для продавцов легковушек, но и для торговцев машинами других сегментов отечественного рынка.

О положительной динамике, наблюдавшейся с 27 октября по 2 ноября, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, реализация свежих легковых автомобилей в России за неделю подросла на 3,5%. Если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года, продажи увеличились на 1,2%.

Легкие коммерческие автомобили (LCV), разошедшиеся тиражом 1963 экземпляра, стали популярнее на 8,2%. За счет 296 пристроенных штук среднетоннажные грузовики (MCV) вышли в плюс на 11,7%, а крупнотоннажники — на 17,6%, поскольку своих владельцев нашли 1198 единиц. Так как было куплено 410 автобусов, прирост по ним составил 31,8%.

Аналитики обратили внимание, что в то же время весь коммерческий транспорт продемонстрировал просадку за год.