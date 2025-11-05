В России на 9% увеличились продажи автомобилей, произведенных в нашей стране

Реализация автомобилей, произведенных на территории России, выросла в середине осени на 9%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время спрос на импортные машины просел на 22,8%.

Такой статистикой поделился Минпромторг, ссылаясь на исследование аналитической компании ППК, входящей в группу компаний АО «Электронный паспорт». Опубликованные цифры основаны на данных системы электронных паспортов транспортных средств.

Согласно подсчетам экспертов, по итогам октября россияне приобрели 100 700 машин отечественного производства. За тот же период легковушки, выпущенные на заграничных заводах, разошлись тиражом 82 700 экземпляров.

За девять месяцев доля локализованных моделей увеличилась на 11 процентных пунктов к январю — октябрю 2024-го. Речь идет о 55% от общего объема продаж новых автомобилей в России, отметили представители ведомства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в конце октября — начале ноября всем сегментам российского авторынка удалось выйти в плюс.