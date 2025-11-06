Глава РОАД Подщеколдин: «новогодних скидок на автомобили ждать не стоит»

По данным агентства «Автостат», за первые 10 месяцев 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,06 единиц, что на 20% меньше, чем в январе-октябре 2024-го. Но несмотря на то, что покупательский спрос снижается, традиционных декабрьских распродаж и новогодних скидок ожидать не стоит.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, запасы новеньких машин на складах сокращаются, рубль не укрепляется, а механизм расчета утилизационного сбора меняется. Поэтому ожидать новогодних дисконтов не стоит — будут если только «локальные акции» в некоторых автосалонах. Более вероятно, что цены на новые авто — в первую очередь, импортные — наоборот поднимутся.

А вот руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев придерживается другого мнения. По его словам, низкий спрос на протяжении целого года может обернуться очередным затовариванием складов, так что дилеры будут стараться соблюдать баланс, и «скидки никуда не денутся».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам последней октябрьской недели все сегменты российского авторынка вышли по продажам в плюс.