Продажи новых машин в России за октябрь признали лучшими в 2025 году

В середине осени текущего года в нашей стране нашли владельцев 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. За последние 12 месяцев, с ноября 2024-го, свежие цифры считаются максимальными.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию экспертов, реализация свежих машин в России бьет рекорды уже на протяжении четырех месяцев кряду. Начиная с июля, продажи стабильно превышают 120 тыс. штук.

Если проводить параллель с сентябрем, в октябре интерес россиян к автомобилям подскочил на 35%. До прошлогоднего уровня не хватило всего 3%, тогда было реализовано 171,2 тыс. экземпляров.

По слова аналитиков, высокий спрос во многом объясняется грядущим пересмотром схемы расчета утилизационного сбора. Когда нововведения вступят в силу, машины ощутимо подорожают, поэтому население предпочло вложиться в личный транспорт до того, как цены пойдут вверх. Правила игры изменятся с 1 декабря, поэтому в ноябре ожидаются столь же высокие продажи, как и в октябре.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему повышение утильсбора коснется всех и каждого.