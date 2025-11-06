В России назван топ-5 самых популярных автомобилей за октябрь

В середине осени текущего года список наиболее востребованных в России новых автомобилей в очередной раз возглавило семейство LADA Granta. А титул самой популярной иномарки прочно закрепился за китайским кроссовером Haval Jolion, который упорно не желает сдавать позиций.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в октябре «Гранта» с учетом машин, построенных на ее базе, разошлась тиражом 15,2 тыс. экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос упал на 28,4%. Доля упомянутой отечественной модели просела до 9,16% с прежних 12,38 или более чем на 3 процентных пункта.

Снизившись на 19%, продажи «Джолиона» упали до 9229 машин. Тройку лидеров замыкает LADA Vesta благодаря 7453 пристроенным автомобилям. Вазовский флагман показал максимальное падение на отечественном рынке, спрос снизился на 34,2%.

Выйдя в плюс на 23,7%, на четвертой позиции расположился «поднебесный» паркетник Geely Monjaro за счет 6435 реализованных машин. В конце списка находится еще один «китаец» — Haval M6 с ощутимой позитивной динамикой 69,4%, что вылилось в 6203 штуки.