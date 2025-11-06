Седан Geely Emgrand лишился «механики» в России

Geely Emgrand четвертого поколения больше не доступен в нашей стране с механической коробкой передач. В списке трансмиссий теперь числится только 6-диапазонный «автомат», базовая стоимость четырехдверки изменилась.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «Эмгранд» с «ручкой» исчез из прайс-листов, соответствующую информацию убрали с официального русскоязычного сайта производителя. В разделе «автомобили в наличии» фигурирует только вышеупомянутая АКП. В итоге нетрудно сделать вывод, что седан с «механикой» покинул отечественный рынок.

Прежде россияне могли рассчитывать на версии Standard MT и Comfort MT, которые были доступны в дилерских шоу-румах при наличии в кармане от 2 183 990 до 2 243 990 рублей. Теперь остались только три старшие комплектации Comfort, Luxury, Flagship, снабженные классическим гидротрансформатором. Но за них, естественно, просят больше — от 2 393 990 до 2 663 990 целковых. То есть «китаец» в итоге подорожал.

Отметим, на сегодняшний день в нашей стране предлагают Geely Emgrand, выпущенный в прошлом году. Такая ситуация косвенно указывает, что поставки более свежих машин прекращены. В будущем есть все шансы вообще попрощаться с четырехдверкой.

Остается сказать, что заменой «Эмгранда» на отечественном рынке стал белорусский Belgee S50, особенности которого ранее подробно расписал портал «АвтоВзгляд».