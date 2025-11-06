Российский рынок покинет кроссовер Geely Coolray

Нашу страну покидает кроссовер Geely Coolray. Его больше не будут поставлять в Россию, поскольку покупатели окончательно переключились на более свежий паркетник Cityray с тем же шильдиком.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей пресс-службы «Джили». По их словам, на сегодняшний день Cityray полностью удовлетворяет потребности российских автомобилистов. Он пополнил модельный ряд «поднебесного» автогиганта осенью прошлого года, сразу обратив на себя внимание клиентов, которые прежде нацеливались на «Кулрэй».

Согласно статистике за девять месяцев, Cityray действительно сумел обскакать своего предшественника. Продажи первого составили 7057 экземпляров, а на долю второго в то же время пришлось 6498.

И хотя судьба Coolray уже предрешена, он еще доступен в некоторых дилерских шоу-румах бренда. Где именно — подскажет раздел «автомобили в наличии». В каком-то смысле «Кулрэй» останется с нами, но уже без шильдика «поднебесного» производителя. Его заменит клон Belgee X50, выпускаемый в дружественной Белоруссии.

