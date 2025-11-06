Внедорожник iCar V27 с автопилотом заметили на дорожных тестах

В Китае на дорожные испытания выехал внедорожник iCar V27, оборудованный продвинутым автопилотом. О его наличии говорит встроенный в крышу лидар. Официальный дебют новинки пройдет в рамках автосалона в Гуанчжоу, уже в следующем году «китаец» пожалует и к нам под эгидой глобальной марки iCaur.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на дорожные испытания на родине iCar V27 выехал без защитного камуфляжа. Похоже, что «поднебесные» производители не стали заморачиваться на эту тему, поскольку дизайн внедорожника уже давно не является секретом.

Тестовый экземпляр получил лидар, установленный над ветровым стеклом. Похоже, что производители решили оценить работу комплекса интеллектуальной помощи водителю Falcon Pilot 700, способного поддерживать автопилот второго уровня. В базовой комплектации должны быть версии попроще с индексом 500.

Снаружи «Двадцать седьмой» легко узнать по угловатому брутальному кузову, широким колесным аркам и массивным бамперам. С учетом запасного колеса на багажной двери габариты составляют 5055х1976х1855 мм. Углы въезда и съезда — 23 и 22 градуса.

В движение внедорожник приводит REEV-гибридная установка с возможностью внешней подзарядки. В состав системы входит 156-сильный ДВС-генератор объемом 1,5 л, за движение моноприводной версии отвечает один электромотор, при наличии системы 4х4 — пара, обеспечивающая 456 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что iCaur рассекретила особенности внедорожника V27 для России.