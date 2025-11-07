Российский авторынок показал взрывной рост в октябре

Россияне приобрели в середине осени текущего года 167 649 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Спрос увеличился на внушительные 35%, если проводить параллель с сентябрем.

В то же время продажи не достигли уровня прошлого года

Статистикой поделился Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В то же время аналитики ППК говорят о 170 742 проданных машинах вышеуказанных сегментов, что на 6% ниже результатов прошлогоднего октября.

За первые десять месяцев 2025-го отечественные авторынок существенно просел по сравнению с сентябрем-октябрем 2024-го, отстав по свежим легковушкам и LCV на 21%, что вылилось в 1 384 675 пристроенных машин.

Спрос в октябре показал взрывной рост на фоне грядущего пересмотра схемы расчета утилизационного сбора. Перенос даты вступления в силу новых правил на 1 декабря и возможный рост НДС в 2026-м, скорее всего, станут катализатором реализации в ноябре, отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев. По его словам, в такой ситуации продажи за год вполне могут перешагнуть через спрогнозированную ранее отметку в 1,28 млн автомобилей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что продажи новых машин в России за октябрь признали лучшими в 2025 году.