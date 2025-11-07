398

Средняя стоимость новых российских автомобилей увеличилась на 3%

Любопытно, что очередное подорожание никак не связано с АВТОВАЗом

В середине осени текущего года средний прайсы новых машин, сошедших с конвейеров отечественных заводов, подросли на 3% всего за месяц. Цены подтолкнуло вверх увеличение выпуска дорогих моделей ТС, еще недавно числящихся иностранными.

Анатолий Белецкий

Изображение Средняя стоимость новых российских автомобилей увеличилась на 3%

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». Согласно их подсчетам, в среднем за свежие российские машины теперь стали просить более 1,7 млн рублей.

Сложившаяся ситуация обусловлена, во-первых, тем, что количество предложений от новоявленной марки Tenet выросло в 1,5 раза, если проводить параллель с сентябрем. Согласно прогнозам, тренд сохранится до начала 2026 года. А во-вторых, средний ценник увеличился, поскольку на 2% подорожали модели Solaris KRX и KRS: нынче они оцениваются в 2,5 и 2,39 млн рублей. Копии популярных «корейцев» сумели войти в топ-5 автомобилей, которые за месяц прибавили в цене больше других. Кстати, в тот же список включены кроссоверы GAC GS4, «Москвич 3» и Haval Jolion.

Любопытно при этом, что средняя стоимость «китайцев», реализуемых в России официально, в октябре достигла отметки 3,57 млн рублей. Относительно сентября зафиксировано снижение на 17 тыс. целковых.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему отечественный авторынок рискует умереть от «лекарств», которые «прописывают» ему власти.

