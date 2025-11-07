Продажи обновленного внедорожника Tank 400 стартовали в Китае

На китайском рынке обновленный Tank 400 предлагают потенциальным клиентам с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, а также парой гибридных систем Hi4-T и Hi4-Z. Экстерьер авто изменился минимально, а вот доработки в салоне чуть заметнее. В пересчете на рубли новинка оценивается минимум в 2,83 млн.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «четырехсотый» обзавелся радиаторной решеткой с обрамлением из некрашеного пластика и иными бамперами, на его крыше красуется лидар, обеспечивающий работу систем помощи при вождении, как и камеры на передних крыльях. Накладка на запасном колесе стала скромнее. Габариты ТС — 4964х1970х1905 мм, то есть машина стала короче на 21 мм, а вот в ширину и высоту подросла на 10 и 5 мм.

Центральный тоннель в салоне теперь оформлен в духе переживших рестайлинг собратьев с индексами 300 и 500. Селектор трансмиссии переехал за «баранку», уступив место блоку физических кнопок и паре беспроводных зарядок. «Изюминка» — 5,4-литровый холодильник, встроенный в подлокотник.

Базовую версию новинки рынка приводит в движение 252-сильный бензиновый мотор объемом 2 л, работающий в тандеме с мягко-гибридной силовой установкой на 48 В. Передачи переключает 9-диапазонный «автомат». Дизельная версия может похвастать 2,4-литровым 186-сильным агрегатом, который дружит с аналогичной трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал об особенностях гибридных модификаций обновленного Tank 400, не забыв напомнить про дореформенное исполнение ТС, доступное в России.