В России перестали продавать пятиместный кроссовер SWM G05 Pro

Среднеразмерный кроссовер G05 Pro, выпускаемый у нас с шильдиком «поднебесного» бренда SWM (Speedy Working Motors), лишился 5-местной конфигурации салона. Теперь покупателям доступны исключительно 7-местные версии, В то же время SUV ухитрился подешеветь.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили», проведя мониторинг соответствующих прайс-листов. До своего исчезновения с рынка пятиместные версии оценивались в 2 727 600 «деревянных».

На сегодняшний день в дилерских шоу-румах SWM G05 Pro с тремя рядами сидений отдают за 2 235 900 рублей, хотя прежде такой вариант исполнения стоил не менее 2 664 000 целковых. То есть китайский паркетник стал доступнее почти на 430 тыс. Возможно, сложившаяся ситуация хотя бы слегка подстегнет продажи бренда, который пока является далеко не самым популярным в нашей стране.

Напомним, что в моторную гамму «пятерки» входит один-единственный 139-сильный бензиновый силовой агрегат с «улиткой» объемом 1,5 л, а переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод — исключительно передний, длина «китайца» — 4750 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что SWM завершает в России сертификацию кроссовера G03F.