В России на 27% обвалились продажи китайских автомобилей

С января по октябрь россияне поставили на учет в ГИБДД 570 тыс. новых легковых автомобилей родом из Поднебесной. По сравнению с результатом первых десяти месяцев прошлого года спрос рухнул на 27%, а рыночная доля сжалась на 54%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, продажи китайских машин в России просели сильнее рынка, сократившегося на 20%. Сложившаяся ситуация связана с «переносом» некоторых моделей в линейки отечественных бредов. Прежде всего речь идет о Belgee и Xcite, являющихся перелицованными Geely и Chery.

Самой популярной маркой сумел стать давно и крепко обосновавшийся у нас Haval, пристроивший в руки владельцев 135,8 тыс. машин. В топ-5 за счет 94,4 тыс. реализованных экземпляров вошла Chery, а также Geely благодаря 76,6 тыс., плюс Changan с 57 тыс. и Jetour с 30,8 тыс.

В 2025 году в нашей стране регистрировали китайские автомобили 64 брендов. Однако официальными поставками, подразумевающими оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), занимается меньше половины из них.

