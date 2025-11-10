За октябрь в Россию ввезли рекордное количество машин через Владивосток

Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Согласно его подсчетам, в сентябре до нас доехали 30 987 авто, а уже через месяц цифры по импорту выросли почти на 25%. Статистика за год выглядит еще солиднее — 31,9%.

По состоянию на 31 октября более 273,9 тыс. заграничных автомобилей в России было оформлено с начала 2025-го физлицами. Поставки с января по октябрь оказались больше, чем за весь прошлый год, отметили в ведомстве.

В основном через Владивосток к нам попадают модели с шильдиками японских марок, в то же время сотрудники таможни обратили внимание на увеличение поставок из Южной Кореи. Причины всплеска импорта в ведомстве не уточняют, но, скорее всего, он связан с новой схемой расчета утильсбора, о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».