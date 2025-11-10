Российский авторынок снова стал вторым в Европе

По итогам середины осени Россия сумела вернуть себе вторую строчку в рейтинге крупнейших авторынков Старого Света. На сей раз в состязании по продажам новых автомобилей нашу страну удалось опередить лишь Германии.

В октябре мы обогнали Великобританию и Францию

Об этом говорит статистика Just Auto. Согласно подсчетам экспертов, в октябре 2025-го спрос на легковые автомобили на отечественном рынке стал рекордным, подразумевается максимальный объем реализации за год.

За обозначенный период россияне приобрели 165,7 тыс. машин, уступив лишь немцам, купившим 250,1 тыс. Причем продажи в России просели на 3,2%, если проводить параллель с 2024-м, а в Германии поднялись на 7,8%.

Тройку лидеров замкнула Великобритания, где было пристроено 144,9 тыс. свеженьких «ласточек». Тамошний рынок подрос на 0,5% по сравнению с показателями 12-месячной давности. Следом идет Франция, аппетиты ее населения остановились на отметке 139,5 тыс. машин. В топ-5 удалось войти Италии благодаря 125,8 тыс. автомобилей, которым посчастливилось найти владельцев.

В то же время Испания не смогла попасть в первую пятерку, не пробив 100-тысячную отметку. Однако продажи выросли почти на 16% к октябрю прошлого года, составив 96,7 тыс. штук.