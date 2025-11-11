В России установлен абсолютный рекорд по продажам гибридных автомобилей

В октябре россияне приобрели 6292 подключаемых гибрида (PHEV). По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос подскочил на 54%. А если проводить параллель с сентябрем, речь идет о 62-процентном приросте.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, продажи подключаемых гибридов в октябре 2025 года можно считать историческим максимумом в нашей стране. Подразумеваются и доля рынка, приблизившаяся к 4%, и абсолютные значения.

Прежде всего взрывной рост реализации объясняется грядущим пересмотром схемы расчета утилизационного сбора, после чего автомобили неминуемо подорожают. В сложившейся ситуации население бросилось скупать не только заграничные машины, но и те, что выпускают на отечественных автозаводах. Всего же с января по октябрь в России удалось продать около 30 тыс. гибридов, что на 11% меньше, чем 12 месяцев назад.

Самым популярным брендом стал Voyah, пристроивший 1572 автомобиля. Lixiang с 1437 экземплярами занял вторую строчку. В первую пятерку удалось войти Exeed/Exlantix, а также Geely и Aito.