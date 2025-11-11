Россия поднялась на 7 место в рейтинге мировых авторынков

Наша страна сумела взлететь на седьмое место в мире по продажам новых легковых автомобилей благодаря бешеной активности покупателей в середине осени. В то же время на многих зарубежных рынках наблюдался спад.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, лидером традиционно остается Поднебесная, где в прошлом месяце владельцев нашли 2,27 млн легковушек. На второй строчке, несмотря на 4-процентную просадку, расположились США за счет 1,28 млн проданных машин.

Г-н Целиков обратил внимание, что за обозначенный период взрывным ростом продаж отличилась Индия, выйдя в плюс на 11% в годовом выражении и на ощутимые 40% по сравнению с началом осени.

В свою очередь, России впервые за долгое время удалось обставить Канаду. Тамошний рынок сжался до 159 тыс. авто — на пару процентов. Результаты Южной Кореи, выбывшей из первой десятки, эксперт считает разочаровывающими, поскольку продажи обвалились до 101,5 тыс. машин, то есть на 17%.

