Деньги давай: можно ли остановить катастрофическое старение отечественного автопарка

Ввоз подержанных иномарок в Россию побил все мыслимые рекорды при том, что реализации новых транспортных средств, несмотря на некоторые рыночные всплески, продолжают падать. Экономист поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим мнением о том, при каких условиях в стране появится платежеспособный спрос на новые машины, сократится ввоз авто с пробегом и прекратится старение автопарка.

В октябре 2025 года в Россию ввезено 59,9 тыс. подержанных машин, подсчитало агентство «Автостат». Это на 55% больше, чем годом ранее, и на 24% выше показателя предыдущего месяца. Но главное — достигнут рекордный максимум за всю историю наблюдения за импортом автомобильного секонд-хенда, то есть за 25 лет с лишним.

Этот резкий скачок, вне всяких сомнений, был спровоцирован ожиданием очередной индексации утилизационного сбора, отмечают в агентстве. И хотя ее перенесли с 1 ноября на 1 декабря 2025-го, информационный шум вокруг предстоящего события сыграл огромную роль. С другой стороны, не стоит забывать, что и до осеннего ажиотажного всплеска на отечественной «вторичке» на протяжении нескольких лет наблюдалось постепенное, но неуклонное устаревание автопарка из-за устойчивого ослабления спроса на новые ТС в пользу подержанных.

Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», в результате этого замещения к началу 2025 года средний возраст машин в РФ достиг 15,5 лет (в начале 2024-го было 15,2 года), а 70,5% составили ТС старше 10 лет. При этом средний срок владения к исходу 2024 года увеличился до 7,3 года с 7,1 годом ранее. Все реже люди стремятся менять своего верного «стального коня», что связано в первую очередь с нехваткой средств и одновременной практической недоступностью кредитов на фоне чрезмерно высоких ставок ЦБ. Другие причины — нежелание многих владельцев подержанных, но надежных машин ушедших из России западных брендов пересаживаться на отечественные или китайские авто.

Фото: Elena Mayorova / globallookpress.com

Таким образом, четвертьвековой рекорд импортных поставок б/у авто, достигнутый в октябре, вносит существенный вклад в продолжающееся «дряхление» нашего автопарка. Чтобы остановить пагубный процесс, нужно ощутимо поддержать спрос. А это, как уже неоднократно отмечал портал «АвтоВзгляд», невозможно без достаточного количества денег у покупателей.

Ведь и неоднократное резкое повышение в 2024-2025 годах ставок утильсбора, и ставшие запредельными цены на машины, и запретительные по сути кредитные ставки душат платежеспособный спрос. Реальный рост зарплат при этом не столь внушителен в масштабах страны, чтобы компенсировать удорожание всего и вся, включая продукцию автопрома.

— Понятно, что есть в России категория граждан, материально обеспеченных в такой степени, что у них и в нынешних условиях не возникает сложностей при выборе нового авто, — отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Но в большинстве своем наши сограждане все же вынуждены тщательно взвешивать свою платежеспособность и долговечность машины, прежде чем ее приобрести. И зачастую получается, что даже с учетом уже произошедших повышений утильсбора выгоднее покупать подержанные зарубежные ТС, чем новые отечественные или локализованные модели...

Фото: Roman Naumov / globallookpress.com

По замечанию нашего эксперта, хотя учетная ставка Центробанка, определяющая актуальную стоимость кредитов, год назад была заметно выше, ее нынешний уровень — 16,5% - тоже по сути запретительный, исключающий активизацию потребительского спроса на автомобильном рынке.

Собеседник портала «АвтоВзгляд» полагает, что оживление потребительского спроса на новые машины, которое могло бы остановить дальнейшее старение отечественного автопарка, возможно при условии снижения ставки ЦБ до уровня ниже 10%.

— Ну, хорошо, — смягчается экономист. — Хотя бы до десяти процентов должна опуститься. Тогда появится активность — как инвестиционная, так и потребительская. А в том, что многие наши сограждане находят более привлекательным вариант покупки подержанного авто именитого японского или европейского бренда, ничего ужасного нет.

Другой вопрос — что они предпочитают иномарку четырех-пяти лет годовалому или даже новому российскому авто. Но тут лишь остается надеяться, что такая неприглядная для отечественного автопрома ситуация носит временный характер и будет преодолена. И все же главное — это стабилизация в экономике страны и повышение реальных доходов населения, — резюмирует эксперт.