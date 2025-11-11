Belgee презентовала для России обновленный кроссовер X70 с полным приводом

Обновившись, Belgee X70 с системой 4х4 может похвастать свежим рисунком радиаторной решетки, расширенной цветовой палитрой и доработанной «мультимедийкой». Силовая установка и оснащение оптимизированы для улучшения баланса цены и качества. Минимальный прайс с учетом спецпрограмм — 2 590 990 рублей.

Кроссовер приводит в движение 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-диапазонный преселектив. Наличие полного привода предполагает использование системы мягкого гибрида 48V EMS, что должно повышать экономичность. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на привычную сотню километров пробега. Все версии получили зимний пакет, фронтальные и боковые подушки безопасности занавесочного типа, ABS и ESP.

В «базу» под названием Style теперь входит более производительный мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым тачскрином, появилась возможность подключать «айфоны». Снаружи предусмотрена LED-оптика и 17-дюймовые легкосплавные диски, внутри имеется двухзонный климат-контроль и полдюжины динамиков. Для отделки сидений использована экокожа.

В исполнении Prestige за 2 790 990 рублей появятся 18-дюймовые колеса, атмосферная подсветка салона и пачка электронных ассистентов, включая камеры кругового обзора и умный «круиз». Топ Prestige+, который оценивается в 2 865 990 рублей, отличается наличием панорамной крыши и люка с электроприводом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности обновленного Belgee X70 для России с моноприводом.