Рассекречен пикап на базе внедорожника BAW 212

«Поднебесный» концерн BAW планирует выпустить пикап, построенный на основе собственного «проходимца» с индексом 212 T01. Грузовичок решили назвать BAW 212 Tanjingzhe 01. Помимо типа кузова, новоиспеченная модель отличается от донора как минимум оформлением экстерьера.

Похоже, новинку предложат покупателям в двух версиях

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», пикап BAW рассекретил местный минпром. Дизайнеры поколдовали над оформлением передней части и кормы, сделав их уникальными. Расположение и форму оптики, двухуровневую радиаторную решетку и капот можно считать отсылкой к легендарному армейскому внедорожнику Beijing BJ212. Спереди красуются «клыки», покрытые хромом.

Особенностью задней части стала массивная крышка отсека для грузов, которой достался логотип 212. Фонари унаследованы от базового внедорожника, но форма бампера пересмотрена: катафоты стали скромнее, в центре добавилась ступень, ниша для номерного знака расположена там же.

Помимо стандартной версии, предусмотрена модификация без бортов с крышкой грузового отсека. Скорее всего, в продажу поступит просто шасси, но задняя светотехника останется прежней.

Габариты — 5469х1955х1970 мм, расстояние между осями достигает 3488 мм. Пикап «вооружен» 190-сильным наддувным дизелем объемом 2,3 л. Содержимое салона и список оборудования пока остаются загадкой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России возобновили сертификацию внедорожников BAW 212.