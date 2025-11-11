Раскрыты особенности обновления кроссовера Exlantix ET

Chery, которая владеет брендами Exeed и Exlantix, сертифицировала в Поднебесной кроссовер ET7. Он появится на рынке сразу в двух модификациях: и как полноценный электромобиль, и как гибрид. Имеется в виду модель, представленная у нас без доработок и цифры «семь» в названии.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Посвежевший Exlantix ET можно будет узнать по пересмотренному оформлению передней части, ее дизайн сделали более аскетичным. Вместо имитации решетки радиатора у «китайца» установлена глухая панель, на крыше заметен лидар, нижняя часть бампера получила покрытые хромом вставки.

При длине 4988 мм, ширине 1975 и высоте 1710 мм «семерка» чуть длиннее и выше предшественника, продающегося в нашей стране — речь идет о разнице в 8 и 12 мм. А вот ширина и колесная база остались прежними. За исключением колесных дисков, гибрид и электрокар снаружи неотличимы друг от друга.

Батарейную версию изначально приводит в движение 313-сильная установка, у модификации постарше предусмотрен дополнительный электромотор, развивающий 167 л.с. Максимальная скорость ограничена отметками 200 и 210 км/ч. В состав бензоэлектрической системы входит 1,5-литровый 156-сильный традиционный ДВС, другие характеристики пока неизвестны.

