Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i получил российский ценник

Geely EX5 с припиской EM-i получил продвинутую гибридную систему параллельно-последовательного типа, обеспечивающую максимальную эффективность. Новинка появится на отечественном рынке в двух комплектациях, без учета скидок за них попросят 3 569 990 и 3 869 990 рублей.

В основе Geely EX5 EM-i лежит модульная платформа GEA. Силовая установка построена вокруг 99-сильного классического ДВС объемом 1,5 л с рекордным термическим КПД, составляющим 46,5%. Ансамбль дополняет трансмиссия E-DHT 11-в-1 с гибридным электроприводом. Пиковая энергетическая эффективность установки доходит до 92,5%, электрический двигатель выдает 218 л.с. В итоге на ускорение до «сотни» уходит 8,1 секунды.

Кроссовер комплектуется литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 18,4 кВт·ч. Всего за 20 минут ее можно наполнить энергией с 30 до 80% при использовании быстрой зарядки. Гарантия на аккумулятор предоставляется на восемь лет или 150 000 км пробега, общая гарантия на D-SUV действует на пару лет меньше.

В стартовое исполнение входят полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Для отделки салона использовали темно-синию экокожу, комфорт обеспечивают климат-контроль, адаптивный «круиз» и задние парктроники. Прилагается мультимедийный комплекс с 15,4-дюймовым тачскрином и полудюжиной динамиков, диагональ приборной панели составляет 10,2 дюйма. В рамках адаптации к российской действительность кроссовер снабдили зимним пакетом.

