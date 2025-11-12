Доброе слово и револьвер: почему российский авторынок буквально попер вверх

Не далее, как на прошлой неделе Минпромторг РФ опубликовал очередной бюллетень о здоровье отечественного авторынка. Согласно оглашенным данным, пациент продемонстрировал волю к жизни, и его самочувствие заметно улучшилось. Правда, портал «АвтоВзгляд» подозревает, что дело вовсе не в эффективности примененной терапии.

Как донесло до широкой публики Министерство промышленности и торговли, в октябре у нас было реализовано 183,4 тыс. новых автомобилей. Это на 34% больше, чем в сентябре, и на 81,7% выше результата одного из самых провальных месяцев года — июня. Но такой очевидный рывок на удивление не вызвал никаких восторгов даже у консилиума завзятых автоэкспертов.

ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

Между тем, похвастаться невезучей отрасли действительно есть чем. По итогам 10 месяцев текущего года в России реализован 1 197 394 новых автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года такой объем не кажется достижением — падение составило целых 22%.

Но, вроде бы, не все так плохо: количество проданных машин «отечественного» производства превысило 657 тыс. экземпляров, что всего на 3% меньше, чем в январе-октябре 2024 года. Объяснять, почему слово «отечественные» взято в кавычки, вероятно, не стоит: сборка автомобилей из узлов, на которые их предварительно разобрали перед транспортировкой из Китая, вряд ли можно назвать полноценным производством. Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Так или иначе, но доля т.н. российской техники в общем объеме выпушенных автомобилей выросла на 11 п.п. и достигла 55%. Особенно отличились сборочные предприятия в октябре — с их конвейеров сошло 100,7 тыс. машин., что на 9% больше, чем в том же месяце 2024 года.

Поскольку основным тормозом прогресса оказались грузовики, то в сегменте легковушек картина еще более духоподъемная. За 10 месяцев их было продано 1 054 711 штук — то есть, падение к аналогичному периоду прошлого года составило 20%. Однако же, если вдуматься, то это пятая часть, как-никак.

— Порция вот 20 граммов. 50 сортов.

— А, ну тогда ладно... Ой! Это же литр?!

Впрочем, все эти цифры уже давно не новость. Вот только что за ними на самом деле скрывается?

ПО ЗАВЕТАМ АЛЬ КАПОНЕ

Прежде всего, расставим точки над i. Сумасшедшим образом скакнули вверх только продажи легковых автомобилей. Грузовики и автобусы как были в провале, так в нем и остались.

Фото: avtovzglyad.ru

Далее — в наиболее выигрышном положении не импортируемые по серым и белым схемам марки, а те, производство которых в той или иной степени технологичности налажено в России. Казалось бы, достигнута цель, которая ставилась перед руководством отрасли — заставить автоконцерны локализовать производство.

Но к лихорадочной активности возбудились самые бедные покупательские слои, а никак не обеспеченные граждане, и не корпоративные клиенты. Лидерами по объемам продаж стали LADA и Haval, по росту — Solaris и Belgee. Таким образом действительность опровергла все то, что нам последние месяцы внушали солидные чиновники и продвинутые эксперты.

Люди прекрасно поняли, что повышение ставок утильсбора отразится не только и не столько на потребителях дорогих автомобилей. Удар будет нанесен по всем, и чем тоньше у тебя кошелек, тем он окажется ощутимее. Именно поэтому в первую очередь наши сограждане бросились за доступными моделями. Берите, берите что есть. Берите, а то и этого скоро не будет.

Принуждать покупателей бежать за автомобилями испугом — это не самый эффективный способ стимуляции рынка. Доброе слово и револьвер, как говаривал легендарный американский гангстер Аль Капоне, аргументы весьма убедительные, но они никоим образом не заменяют планомерную и кропотливую работу по выводу отрасли из глубокого кризиса.