Внедорожник Rox Adamas дебютировал в Китае

«Поднебесный» автопроизводитель Rox презентовал на родине внедорожник под названием Adamas. Если говорить по существу, на деле новинка является рестайлинговой версией уже известной у нас «единички». Плюс китайцы решили поиграть с неймингом.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Снаружи Adamas получил точечную переработку дизайна, изменился рисунок радиаторной решетки и цвет — нынче он такой же, как у кузова. Кстати, палитра колеров для его окраски стала богаче. Оформление салона теперь тоже другое, в том числе SUV может похвастать свежей «баранкой».

Adamas приводит в движение последовательно-гибридная силовая установка. В ее состав в роли генератора включен наддувный двигатель объемом 1,5 л, работающий в тандеме с одним или парой электромоторов. В итоге отдача составляет 204 либо 476 л.с. В режиме чистокровной «электрички» внедорожник способен проехать 215 км без подзарядки.

Напомним, на сегодняшний день Rox Motor уже активно занимается проектами, нацеленными на локализацию производства автомобилей бренда в России. Помимо всего прочего, их планируют больше адаптировать для отечественных реалий, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».