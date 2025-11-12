В октябре россияне в основном покупали машины 2025 года выпуска

В середине осени в нашей стране нашли владельцев 122,1 тыс. новых легковых автомобилей, сошедших с конвейера в текущем году. Их доля достигла примерно трех четвертей рынка, а точнее — 73,7% от общего объема.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, за тот же период около четверти продаж пришлось на автомобили, произведенные в прошлом году. А оставшиеся 2,5% покинули стены завода-изготовителя еще в 2023-м.

В начале года все было иначе: тогда речь шла всего о 0,5% машин, выпущенных в 2025-м. Легковушки, произведенные в 2024-м, составляли 94,4% отечественного рынка. Ситуация менялась ежемесячно, свежие авто стали преобладать в середине лета.

Анализ продаж в октябре по маркам подтвердил, что ощутимое количество автомобилей (более 90%), выпущенных в нынешнем году, получило шильдики УАЗ, LADA, а также «Москвич», Belgee, Solaris, Voyah и Evolute.

