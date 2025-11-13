Эксперт Иванов перечислил автобренды, которые точно не вернутся в Россию

И хотя с того момента, как европейские, японские и прочие «недружественные» автобренды начали уходить из нашей страны, прошло уже больше трех лет, многие россияне до сих пор ждут их возвращения. Но снова выйти на отечественный рынок смогут не все.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал три автомобильные компании, которые, по его мнению, точно не вернутся в нашу страну. И первая марка в этом списке — Mercedes-Benz. Эксперт напомнил, что немцы лишились и дистрибьюции, и завода в Подмосковье. У них остается право обратного выкупа, «но вряд ли они по этому пути захотят идти».

Второй бренд — Mazda. Две недели назад у японцев истек срок действия опциона на обратный выкуп доли в совместном с Sollers предприятии во Владивостоке — они им не воспользовались. А это, по словам Иванова, говорит о том, что компания не намерена возвращаться. Третьей же маркой, которую не стоит ждать в нашей стране, эксперт назвал Toyota.

— В СМИ очень много информации, связанной с брендом Toyota. Но ситуация не поменялась, никакого возвращения нет. На заводе, который производил машины бренда в Шушарах, будут собирать теперь продукцию другой марки, — подытожил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на экс-заводе Toyota в России планируют выпускать вторую линейку Aurus.