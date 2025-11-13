1844

Эксперт Иванов перечислил автобренды, которые точно не вернутся в Россию

В его списке — одна европейская марка и две японские

И хотя с того момента, как европейские, японские и прочие «недружественные» автобренды начали уходить из нашей страны, прошло уже больше трех лет, многие россияне до сих пор ждут их возвращения. Но снова выйти на отечественный рынок смогут не все.

Кристина Извекова

В беседе с «Российской газетой» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал три автомобильные компании, которые, по его мнению, точно не вернутся в нашу страну. И первая марка в этом списке — Mercedes-Benz. Эксперт напомнил, что немцы лишились и дистрибьюции, и завода в Подмосковье. У них остается право обратного выкупа, «но вряд ли они по этому пути захотят идти».

Второй бренд — Mazda. Две недели назад у японцев истек срок действия опциона на обратный выкуп доли в совместном с Sollers предприятии во Владивостоке — они им не воспользовались. А это, по словам Иванова, говорит о том, что компания не намерена возвращаться. Третьей же маркой, которую не стоит ждать в нашей стране, эксперт назвал Toyota.

— В СМИ очень много информации, связанной с брендом Toyota. Но ситуация не поменялась, никакого возвращения нет. На заводе, который производил машины бренда в Шушарах, будут собирать теперь продукцию другой марки, — подытожил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на экс-заводе Toyota в России планируют выпускать вторую линейку Aurus.

