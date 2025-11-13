Цены на новые легковушки в России побили исторический рекорд

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, средний ценник свежей легковушки не опускается ниже трехмиллионной планки уже 15 месяцев кряду. При этом аналитики обратили внимание, что в октябре 2025-го впервые был преодолен барьер в 3,4 млн рублей. Если проводить параллель с результатами сентября, актуальные показатели подросли на 2,2%.
За аналогичный период средняя цена авто с пробегом тоже стала рекордной, согласно предварительной оценке агентства. За подержанные транспортные средства стали просить 1,23 млн рублей: по сравнению с началом осени они подорожали на 2,5%. Кстати, обозначенная сумма не становится меньше миллиона больше двух лет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи новых машин в России за октябрь признали лучшими в 2025 году.