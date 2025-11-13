Российские дилеры пожаловались на дефицит новых автомобилей

К ноябрю у некоторых автосалонов в стране ощутимо поредели склады. И, разумеется, сложившаяся ситуация повлияла на ценники. Дистрибьюторы перестали предоставлять скидки, которыми активно завлекали покупателей в течение года.

Об этом в беседе с аналитическим агентством «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Появление «брешей» в модельных рядах у дилеров, которые не пополняли запасы, подтвердил руководитель ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его словам, некоторые автомобили уже либо совсем недоступны, либо лишены определенных цветов и комплектаций.

Дефицит, образовавшийся по многим брендам и моделям, станет фактором, сдерживающим рост продаж, как и отмена дисконта вкупе с ростом стоимости, отметил топ-менеджер ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. В дальнейшем доступность машин станет основным определяющим фактором, заключил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что цены на новые легковушки в России побили исторический рекорд.