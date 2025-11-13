Рассекречен дизайн кроссовера Exeed MX с полным приводом

«Фотошпионы» выследили в Китае кроссовер Exeed MX, оборудованный полным приводом. По сути, новинка является обновленным паркетником TXL, который хорошо знаком отечественным автомобилистам. Кстати, в ходе рестайлинга сохранились характерные черты предшественника.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Свежая головная оптика MX навевает мысли о Porsche Cayenne, причем главный световой блок разместили внизу, а его место заняли ходовые огни. Из-за переосмысленной крышки багажника с нишей для номерного знака корма выглядит совершенно неузнаваемой. Измененный бампер получил имитацию раздвоенных выхлопных патрубков, предусмотрен свежий монофонарь.

Салон обзавелся иной передней консолью, где красуется тройка дисплеев: цифровая панель приборов, тачскрин «мультимедийки», развлекательная диагональ для переднего пассажира. Разделительный тоннель получил небольшой блок с физическими кнопками, парочку подстаканников и ниш для беспроводной зарядки гаджетов.

Производитель пока держит характеристики Exeed MX в секрете, но известно, что размеры его гибридного исполнения под названием ET5 составляют 4780х1890х1725 мм при колесной базе 2800 мм. Ожидается, что в движение новинку будут приводить бензиновые моторы объемом 2,0 л и и 1,6 л, а переключение передач доверят 8-диапазонному «автомату».

