Стало известно, насколько снизилось количество автосалонов в России в 2025 году

По итогам первых трех кварталов текущего года в РФ перестал работать 131 автосалон: к середине осени их осталось 2975. Однако за тот же период количество дилерских контрактов достигло 4302, увеличившись на 220.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, парадокс возник из-за так называемого процесса размножения сущностей. Подобное явление не дает бизнесу расти, заставляя его точечно скукоживаться.

Например, дилерская сеть отечественной марки Solaris расширилась, однако свежие шоу-румы ей оказались не нужны, поскольку она заняла площади сбежавших из РФ южнокорейских автостроителей Hyundai и Kia. В то же время в течение года у нас появились представительства компаний Rox и Avatr, Knewstar и Lixiang, KGM.

Эксперт обратил внимание, что с начала 2025-го поредели дилерские сети Dongfeng и JAC, FAW и BAIC, а еще в этом списке числятся Jaecoo, Exeed, Kaiyi, Xcite и другие не очень популярные у нас автобренды из КНР. Меньше внимания в России стали уделять и торговле моделями исчезнувших из страны глобальных бмарок, включая BMW, Toyota, Mazda и Audi.

