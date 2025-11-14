В России раскрыли цены и комплектации обновленного внедорожника Tank 300

Пережив обновление, Tank 300 по-прежнему обладает и жестко подключаемым полным приводом, и умной системой 4х4 в качестве алльтернативы. Производители точечно переработали и экстерьер, и интерьер. Моторная гамма, как и раньше, представлена одним-единственным бензиновым двухлитровым турбомотором. Продажи стартуют в конце ноября.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», после рестайлинга «трехсотый» будет доступен в четырех вариантах исполнения. Базовая модификация под названием Adventure оценивается в 4 299 000 рублей, затем идет Premium за 4 699 000 «целковых». Следом пристроились City Adventure и City Premium, которые отдадут за 4 599 000 и 5 049 000 «деревянных».

Благодаря обновлению Tank 300 обзавелся свежей внутренней отделкой в красно-черном цвете. Переработана передняя панель, спереди установлены двойные шумоизоляционные стекла, а руль может похвастать более толстым ободом. Предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона, теперь его можно подключить к бортовой электронике по основным протоколам во всех комплектациях.

Снаружи преобразились более городские версии City Adventure и City Premium, у них изменились корпуса наружных зеркал, расширители колесных арок и дверные ручки, а также рисунок 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков. Внедорожник умеет мониторить слепые зоны, помогает при перестроении и движении в пробке.

Диагонали цифровой приборной панели и тачскрина «мультимедийки» в салоне составляют по 12,3 дюйма. Передние сиденья могут похвастать отделкой из кожи наппа и встроенной вентиляцией, а акустическая система — восемью динамиками. В топе потолок и стойки кузова стали темно-серыми.

В движение «рамник» приводит 220-сильный мотор объемом 2,0 л, выдающий 380 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Ранее портал «Автозгляд» рассказывал о характеристиках внедорожника Tank 300 с российской «пропиской».