В Москве презентовали LADA Aura в стиле Maybach

В Сети появились изображения необычной LADA Aura, которую представили широкой общественности в рамках московского автошоу на стенде компании Power Wheels. Благодаря стараниям энтузиастов четырехдверка стала напоминать автомобили из линейки немецкого автопроизводителя Maybach, сосредоточенного на выпуске эксклюзивных и дорогих моделей высшего класса.

Соответствующие фотографии разместил у себя телеграм-канал «Авто Культ». Помимо всего прочего, нестандартная «Аура» обзавелась колесными дисками огромных размеров. Шоу-стоппер выглядит по-настоящему круто, однако создатели «катков» подшутили над выставочным экземпляром. По их словам, он является живым подтверждением того, что на автомобиле из Тольятти нельзя встретить действительно крутые колеса. О прочих доработках уникальной версии четырехдерки информации, к сожалению, нет.

Удлиненный седан LADA Aura построен на архитектуре флагманской модели волжского автогиганта под названием Vesta. Если сравнивать с последней, расстояние между осями выросло на 250 мм. Автомобиль приводит в движение 1,8-литровая бензиновая «четверка» мощностью 122 л.с., переключением передач заведует вариатор. Минимальный ценник составляет 2,6 млн рублей.

