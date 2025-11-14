706

Кроссовер Geely EX5 EM-i выследили в Китае после обновления

В России на этой неделе начались продажи дореформенной версии

Недавно представленный у нас технологичный кросовер EX5 EM-i известен за границей как Galaxy Starship 7 EM-i. Видимых перемен лишена только базовая версия гибрида. Продажи новинки на родине пока не начались, но весьма вероятно, что их старт состоится совсем скоро.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Кроссовер Geely EX5 EM-i выследили в Китае после обновления

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в старших комплектациях рестайлинговый «китаец» получил активный затвор решетки воздухозаборника в нижней части переднего бампера. Такой механизм помогает ускорить прогрев ДВС за счет оптимизации системы охлаждения. Более того, закрытая решетка позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, в результате чего растет запас хода.

Появившиеся на передних крыльях камеры говорят о наличии на борту свежего комплекса интеллектуальных водительских ассистентов G-Pilot H3. Он обеспечивает автономное вождение и в пределах города, и на трассе. В наличии имеются адаптивный «круиз» и автопарковщик.

В салоне освежился тачскрин «мультимедийки», диагональ выросла с прежних 14,6 дюйма до 15,4. Внутри системы зашит софт Flyme Auto Smart Cockpit, работающий на фирменном чипсете Dragon Eagle 1.

Остается сказать, что информации о технических характеристиках пока, к сожалению, нет. Скорее всего, они останутся такими же, как у предшествующей версии Geely EX5 EM-i, особенности которой ранее расписал портал «АвтоВзгляд».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует