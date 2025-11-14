Кроссовер Geely EX5 EM-i выследили в Китае после обновления

Недавно представленный у нас технологичный кросовер EX5 EM-i известен за границей как Galaxy Starship 7 EM-i. Видимых перемен лишена только базовая версия гибрида. Продажи новинки на родине пока не начались, но весьма вероятно, что их старт состоится совсем скоро.

В России на этой неделе начались продажи дореформенной версии

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в старших комплектациях рестайлинговый «китаец» получил активный затвор решетки воздухозаборника в нижней части переднего бампера. Такой механизм помогает ускорить прогрев ДВС за счет оптимизации системы охлаждения. Более того, закрытая решетка позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, в результате чего растет запас хода.

Появившиеся на передних крыльях камеры говорят о наличии на борту свежего комплекса интеллектуальных водительских ассистентов G-Pilot H3. Он обеспечивает автономное вождение и в пределах города, и на трассе. В наличии имеются адаптивный «круиз» и автопарковщик.

В салоне освежился тачскрин «мультимедийки», диагональ выросла с прежних 14,6 дюйма до 15,4. Внутри системы зашит софт Flyme Auto Smart Cockpit, работающий на фирменном чипсете Dragon Eagle 1.

Остается сказать, что информации о технических характеристиках пока, к сожалению, нет. Скорее всего, они останутся такими же, как у предшествующей версии Geely EX5 EM-i, особенности которой ранее расписал портал «АвтоВзгляд».