Кроссовер Geely EX5 EM-i выследили в Китае после обновления

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в старших комплектациях рестайлинговый «китаец» получил активный затвор решетки воздухозаборника в нижней части переднего бампера. Такой механизм помогает ускорить прогрев ДВС за счет оптимизации системы охлаждения. Более того, закрытая решетка позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, в результате чего растет запас хода.
Появившиеся на передних крыльях камеры говорят о наличии на борту свежего комплекса интеллектуальных водительских ассистентов G-Pilot H3. Он обеспечивает автономное вождение и в пределах города, и на трассе. В наличии имеются адаптивный «круиз» и автопарковщик.
В салоне освежился тачскрин «мультимедийки», диагональ выросла с прежних 14,6 дюйма до 15,4. Внутри системы зашит софт Flyme Auto Smart Cockpit, работающий на фирменном чипсете Dragon Eagle 1.
Остается сказать, что информации о технических характеристиках пока, к сожалению, нет. Скорее всего, они останутся такими же, как у предшествующей версии Geely EX5 EM-i, особенности которой ранее расписал портал «АвтоВзгляд».