Дилеры предсказали просадку российского авторынка в ноябре

В ноябре в нашей стране поутих спрос на новые автомобили. И как говорят представители дилерского сообщества, в последнем осеннем месяце рынок должен быть менее «агрессивным», чем в октябре: продажи немного снизятся, если власти снова не подольют масла в огонь.

Об этом в беседе с аналитическим агентством «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Его мнение разделяет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, прогнозируя объем рынка в ноябре в районе 140 тыс. свеженьких машин.

По словам г-на Иванова, контрактование уже упало на 40%, что можно объяснить короткими каникулами в начале ноября, когда жители мегаполисов разъехались кто куда. Но до наступления декабря продажи новых машин должны быть достаточно активными, поскольку потом изменится схема расчета утильсбора.

По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, покупательский спрос в ноябре пока отстает от показателей октября. Эксперт ожидает, что в конце месяца они остановятся на отметке 140-150 тыс. новых машин, а цифр посерьезнее стоит ждать не раньше весны следующего года.