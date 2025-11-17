Очереди на поставки машин в Россию могут растянуться до декабря

Очереди автовозов с иномарками скопились на российских границах с несколькими соседними государствами, разумеется, включая Китай. Поток фур не может сразу попасть в нашу страну, поскольку поставки автомобилей из-за рубежа резко выросли на фоне введения новой схемы расчета утилизационного сбора, которая вступит в силу 1 декабря.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в дилерском сообществе, большегрузы с новыми легковушками на борту рвутся на российскую территорию в том числе со стороны Киргизии и Казахстана. На сегодняшний день в очередях томятся тысячи автовозов, их количество просто огромное, отмечают собеседники издания.

По сравнению с прошлым месяцем обстановка усугубилась. Причем до такой степени, что начала распространяться практика платных электронных очередей. Места в них резервируют боты, с которыми потом нужно рассчитываться, чтобы сняться с учета. Но и это не помогает.

Пока хуже всего обстоят дела на рубеже с Казахстаном, поскольку через него «поднебесные» автомобили идут к нам транзитом. Согласно разным оценкам, на пунктах пограничного контроля скопилось от 2,5 до 9 тыс. большегрузов, уровень заторов считается критическим.

