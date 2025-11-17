В октябре россиянам стали чаще выдавать автокредиты

В середине осени жителям нашей страны выдали 121,1 тыс. кредитов на приобретение автомобиля. В октябре населению удалось получить на 2,8% займов больше, чем в сентябре. Однако если проводить параллель с прошлым годом, показатели просели на 1,4%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В октябре объем выданных автокредитов достиг отметки 182,4 млрд рублей, увеличившись на 2,7% к началу осени. А 12 месяцев назад нашим соотечественникам досталось 169 млрд рублей или на 8% меньше.

Благодаря 8,64 тыс. займов, выданных для покупки машины, столица лидирует по их количеству. Вторую строчку заняло Подмосковье за счет 8,13 тыс. штук, на третьей позиции расположился Татарстан — 6,53 тыс. В первую пятерку эксперты включили Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В годовом выражении упало количество автокредитов, выданных в Самарской, Кемеровской и Тульской областях, а также в Волгоградской и Новосибирской. В первых трех случаях зафиксирована просадка на 15,3%, 14,6% и 11,1% соответственно.