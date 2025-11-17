Внедорожнику Tank 400 проведут в России цифровое обновление

Китайский «проходимец» Tank 400 станет современнее в России, поскольку производители решились на цифровое обновление. Теперь водитель и пассажиры смогут рассчитывать на встроенные сервисы «Яндекс Авто» и голосовое управление, а прошивка программного обеспечения начнет приходить «по воздуху».

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», все вышеперечисленные «плюшки» изначально получит Tank 400 текущего модельного года в комплектации Premium. За внедорожник с такой начинкой попросят 6 099 000 рублей, дата начала продаж пока не объявлена.

Чтобы обновить те машины, что уже реализованы, владельцам нужно посетить официальный дилерский центр бренда. И это не бесплатно, стоимость услуги составит 39 900 рублей. О возможности установки и дальнейших шагах водителей оповестит фирменное приложение GWM, прислав push-уведомление.

В итоге Tank 400 обзаведется виртуальным голосовым ассистентом, знающим более 800 команд, что поможет настроить климат-контроль, отрегулировать уровень громкости мультимедиа и делать многое другое без использования рук. В свою очередь, платформа «Яндекс Авто» даст возможность пользоваться своими фирменными сервисами: навигатором, музыкой и книгами. А функция «обновления по воздуху» в дальнейшем позволит не тратить время на посещение дилера для получения свежей прошивки бортового софта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал об особенностях гибридных модификаций обновленного Tank 400, не забыв напомнить про дореформенное исполнение модели, доступное в России.