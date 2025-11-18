Мошенники растаможивают иномарки на россиян, которые их не заказывали

Таможня Владивостока предъявила местному жителю требование о доплате пошлин за машину, ввезенную три года назад. Но есть нюанс — такой автомобиль он не покупал.

Житель Владивостока через суд доказал, что его подпись подделали

Как сообщает портал ОТВ, в качестве доказательства таможенники предоставили договор, согласно которому мужчина выступал заказчиком услуг по ввозу машины для личного пользования. Потерпевший сразу же обратился во Фрунзенский районный суд с иском о признании документа недействительным.

Доказать свою непричастность ему помогла экспертиза: она однозначно подтвердила, что клиентская подпись в договоре была поддельной. В результате житель Приморского края смог отстоять свою правоту и освободился от финансовых претензий. Разбирательство завершилось 17 ноября.

Отмечается, что в регионе участились подобные случаи — когда ввоз автомобилей осуществляется по поддельным документам или нотариальным копиям паспортов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мошенники с помощью нейросети обманули россиянина при покупке автомобиля на 3,3 млн.