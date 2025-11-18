Кроссоверы BAIC получат в России полный привод

Китайская марка BAIC, которая сменила в России дистрибьютора и логотип, в обозримом будущем переведет все имеющиеся в линейке кроссоверы «на полный привод». Об этом представители бренда сообщили во время пресс-конференции, передает корреспондент портала «АвтоВзгляд».

В компании намерены сосредоточиться на внедорожниках, но и про SUV не забудут

Как во время своего выступления сказал глава «Баик Мотор Рус» («БМР») Алексей Храмцовский, помимо прочего, компания меняет продуктовую стратегию. В нашей стране бренд намерен сконцентрироваться на полноприводных внедорожниках. Очевидно, речь шла о линейке BJ, которая сегодня представлена двумя «проходимцами»: BJ40 и BJ60.

При этом на других моделях крест не поставят. Так, у седана U5 Plus появится спецверсия для такси и каршеринга (ее локализуют на калининградском заводе «Автотор»), а у кроссоверов BAIC — полный привод. Правда, никаких подробностей пока не раскрывают. Напомним, что в настоящее время у бренда в нашей стране четыре SUV: X35, X55, X75, а также X7.

Кроме того, на пресс-конференции представители BAIC сообщили, что планируют увеличить количество дилерских центров с 30 до 50 в следующем году, повысить качество клиентского сервиса, ускорить поставки запасных частей до нескольких дней. Что же касается продаж новых автомобилей, то план на 2026 год — 10 тысяч реализованных машин. В самой компании видят BAIC «одним из лидеров рынка в наше нестабильное время».