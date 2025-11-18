Обновленный кроссовер Jetour T2 представили в Китае

Обновившись, в Поднебесной официально дебютировал кроссовер Traveler 2026 года. Дорестайлинговую версию продают в нашей стране как Jetour T2. Скорее всего, со временем он доберется до отечественного рынка и в улучшенном варианте. В процессе эволюции «китаец» обзавелся тремя силовыми установками, его предлагают в КНР в 11 вариантах исполнения. В пересчете на наши деньги минимальный ценник составляет 1,6 млн рублей.

Снаружи обновленный Jetour T2 изменился не так уж радикально. Теперь у него свежий дизайн колесных дисков и переработанные бамперы. В салоне увеличилось количество физических кнопок, блок управления климатом перенесли под центральный тачскрин, а селектор переключения передач может похвастать внушительной прозрачной вставкой.

В моторную гамму вошла пара бензиновых моторов и гибридная установка C-DM. В «базе» привод исключительно передний, под капотом установлен 184-сильный двигатель с «улиткой» объемом 1,5 л, передачи переключает 7-скоростной «робот». Старшие версии с системой 4х4 получили 254-сильную двухлитровую «турбочетверку», которая дружит с 8-диапазонным «автоматом».

Будучи гибридом, «двойка» в общей сложности выдает 381 либо 618 л.с., что зависит от количества установленных на борту электромоторов. К ним прилагаются традиционный 1,5-дитровый ДВС и трехступенчатая коробка передач DHT. Привод может быть как передним, так и полным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности Jetour T2, актуального для России.