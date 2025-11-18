Что-то на богатом: в России презентовали новейший кроссовер Voyah Taishan

Еще лет пять назад фраза «премиальный китайский автомобиль» позабавила бы многих. Дескать, как эти три слова оказались рядом?! Зато сейчас машинами класса «лухари» родом из Поднебесной никого не удивишь. Причем азиатские партнеры с отменной регулярностью представляют на суд публики все новые и новые модели.

Вот, к примеру, сегодня — 18 ноября — в Китае состоялась мировая премьера абсолютно нового премиального полноразмерного кроссовера Taishan от бренда Voyah. Прямая трансляция с мероприятия велась во все страны, где дилерской сетью представлен бренд. Однако российские журналисты имели уникальную возможность не только увидеть на огромном экране новинку, но и пощупать ее вживую! Поскольку наш рынок Voyah считает одним из самых важных и перспективных для своего развития, местному дистрибутору предоставили для знакомства два автомобиля.

Что ж, уровень оснащения и качество материалов не вызывает ни малейшего сомнения, что перед нами действительно премиальный продукт, а не очередные стеклянные бусы для аборигенов. Дизайн Taishan подчеркнуто сдержанный, лаконичный. Здесь нет каких-то вычурных линий или дизайнерских изысков, глядя на которые задаешься вопросом «а что этим художник хотел нам сказать?» Этот автомобиль как по фигуре сшитый деловой костюм, которому не требуется никаких дополнений. Есть в облике что-то отдаленно напоминающее Rolls-Royce Cullinan, но упрекнуть в плагиате точно не получится.

Voyah Taishan — это 6-местный полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой на 500 «лошадей». Производитель обещает, что запас хода на электротяге составит 350 километров, а в тандеме с бензиновым мотором можно проехать рекордные 1400 «кэмэ». Конечно, те цифры, что приводятся, получены при идеальных условиях (в теплое время года на ровном асфальте). Реальный же пробег морозной зимой будет несколько меньше. Хотя в релизе утверждается, что данная модель создана для всепогодной эксплуатации и на испытаниях этот гибрид не капризничал даже при -40 по Цельсию.

Перечислять все опции, коими нафарширован Taishan, не имеет ни малейшего смысла, ибо тут есть все и даже больше. Вот, например, самые необычные, которые идут уже в базе: сейф (справедливости ради скажу, что по сути это перчаточный ящик, который можно открыть, лишь введя пароль на центральном мониторе), холодильник, способный в том числе выдавать мороз до -6 по Цельсию. На презентации говорилось и о духовке, способной подогреть продукты до +50 по Цельсию, но вживую ее так и не нашел — возможно потому, что перед нами стояли предсерийный версии авто.

Кресла водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда оснащены интеллектуальной системой анатомической подстройки. Регулировок и впрямь много, но разобраться во всех тонкостях не хватило времени. Однако осталось стойкое чувство, что настраиваются не только классические для всех автомобилей положения, но и чуть ли не жесткость.

Конечно же, всех волнует вопрос цены. Официально стоимость для российского рынка еще не объявили. Но известно, что на родине в Китае Taishan в зависимости от комплектации в пересчете на рубли стоит от 4 до 5,8 млн. Разумеется, отечественному потребителю премиума ориентироваться на эти цифры не стоит, ведь таможенные пошлины, логистика и утильсбор, достигший астрономических величин, негативно скажутся на финальном прайсе.

Впрочем, представители российского офиса Voyah уверены, что удержать цену в пределах 10 млн рублей у них получится. А сбудутся ли эти планы, узнаем в первой половине 2026 года, когда кроссовер доберется до нашей страны.