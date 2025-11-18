Geely Emgrand пятого поколения вышел на китайский рынок

Сменив поколение, Geely Emgrand обзавелся иной архитектурой и ощутимо прибавил в размерах. Еще одной особенностью стала более динамичная силовая установка. В то же время седан по-прежнему считается представителем «бюджетного» сегмента, в пересчете на наши деньги на родине за него просят минимум 855 тыс. рублей. Скорее всего, четырехдверка доберется и до отечественного рынка.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «пятый» Emgrand стал бензиновой модификацией модели Starshine 6. Эволюция принесла седану новомодный фирменный дизайн, а именно — оригинальную головную светотехнику и более массивную радиаторную решетку.

В основе «поднебесной» модели теперь лежит платформа BMA Evo, позволившая вытянуть кузов на 4815 мм в длину. Ширина составляет 1885 мм, высота — 1480 мм, а расстояние между осями дошло до 2755 мм. Проще говоря, актуальная для России версия на 18 см короче. Багажник вмещает 610 л.

«Атмосферник» объемом 1,5 л, выдающий 120 л.с., дружит с бесступенчатой трансмиссией. Но это базовый набор, куда интереснее появившийся тандем 181-сильного наддувного агрегата и 7-диапазонного «робота», способного ускорять «китайца» до «сотни» за 7,9 с. Бонус к управляемости дает увеличившаяся жесткость кузова.

Ключевым элементом салона стал тачскрин мультимедийного комплекса с диагональю 14,6 дюйма. Электроника работает на софте Flyme Auto и умеет получать обновления прошивки «по воздуху». Помимо всего прочего, в список оснащения включили набор активных водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Geely Emgrand лишился «механики» в России.