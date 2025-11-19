Продажи седана-флагмана Voyah Passion L стартуют в декабре

Voyah откроет продажи новой версии Voyah Passion на «поднебесном» рынке в первый зимний месяц. В отличие от дореформенного одноименного седана, представленного в России, посвежевшая четырехдверка получила приписку в виде латинской буквы L, символизирующую более роскошное исполнение.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», сроки начала реализации Voyah Passion L в КНР были рассекречены в ходе презентации кроссовера Taishan. Кстати, его дебют одновременно состоялся и в Поднебесной, и в нашей стране, о чем подробно рассказал корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на мероприятии.

В настоящее время на Voyah Passion L уже принимают предварительные заказы на родине. Похорошевший седан приводит в движение гибридная установка, построенная вокруг 150-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л. К нему прилагается парочка электродвигателей, выдающих 204 и 313 л.с.

Не будем забывать про тяговую батарею емкостью 63 кВт⋅ч. В режиме чистокровной «электрички» можно ориентироваться на запас хода в 410 км. Габариты четырехдверки — 5125х1985х1522 мм при колесной базе 3010 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России стартовали продажи седанов Voyah Passion EVR отечественной сборки.