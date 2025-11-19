311

Для российского рынка сертифицировали три кроссовера Li Auto

Все они комплектуются гибридными силовыми установками

Бренду Li Auto, он же Lixiang, наконец удалось завершить процедуру сертификации кроссоверов L6, L7 и L9 в нашей стране. Получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет открыть массовые официальные продажи.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для российского рынка сертифицировали три кроссовера Li Auto

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-офис дистрибьютора вышеупомянутого «поднебесного» бренда Sinomach Auto. Сертификация позволит перейти к более прозрачной модели реализации, оставив в прошлом схему, завязанную на продажах машин исключительно физическим лицам.

Выдача ОТТС стала финишной чертой подготовительного этапа и в то же время ознаменовала начало объемной работы, связанной с созданием дилерской сети Li Auto в России, равно как и системы сервисной поддержки. Клиентам предложат не только полный комплекс технического обслуживания, но и регулярные обновления бортового софта вкупе с оригинальными запчастями.

Дату начала «белых» продаж «шестерки», «семерки» и «девятки» пока держат в секрете, как и стоимость кроссоверов. Напомним, их приводит в движение система REEV. То есть на борту батарейных машин установлена собственная электростанция, берущая заряд от бензинового мотора.

Li Auto L6 — начальная компактная модель, пятиместный L7 покрупнее, а полноразмерный шестиместный L9 считается флагманом. Запас хода гибридов составляет 1160, 1185 и 1176 км соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Lixiang планирует открыть дилерский центр в России до начала 2026 года.

