Для российского рынка сертифицировали три кроссовера Li Auto

Бренду Li Auto, он же Lixiang, наконец удалось завершить процедуру сертификации кроссоверов L6, L7 и L9 в нашей стране. Получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет открыть массовые официальные продажи.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-офис дистрибьютора вышеупомянутого «поднебесного» бренда Sinomach Auto. Сертификация позволит перейти к более прозрачной модели реализации, оставив в прошлом схему, завязанную на продажах машин исключительно физическим лицам.

Выдача ОТТС стала финишной чертой подготовительного этапа и в то же время ознаменовала начало объемной работы, связанной с созданием дилерской сети Li Auto в России, равно как и системы сервисной поддержки. Клиентам предложат не только полный комплекс технического обслуживания, но и регулярные обновления бортового софта вкупе с оригинальными запчастями.

Дату начала «белых» продаж «шестерки», «семерки» и «девятки» пока держат в секрете, как и стоимость кроссоверов. Напомним, их приводит в движение система REEV. То есть на борту батарейных машин установлена собственная электростанция, берущая заряд от бензинового мотора.

Li Auto L6 — начальная компактная модель, пятиместный L7 покрупнее, а полноразмерный шестиместный L9 считается флагманом. Запас хода гибридов составляет 1160, 1185 и 1176 км соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Lixiang планирует открыть дилерский центр в России до начала 2026 года.