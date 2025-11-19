По итогам октября доля китайских легковушек в России упала ниже 50%

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно наблюдениям экспертов, впервые доля «китайцев» на отечественном рынке преодолела 50-процентный рубеж в середине лета 2023-го. Тогда цифры колебались в диапазоне от 51 до 61%. В начале осени прошлого года были зафиксированы пиковые показатели, вылившиеся в 61,9%. Однако через месяц уровень съехал до 57,7% и больше не поднимался выше 60%.
На протяжении последних четырех месяцев доля китайских легковушек в нашей стране постоянно снижалась. Еще в июле можно было говорить о 55,3%, а в сентябре дело дошло до 51,3%, в октябре все стало еще печальнее.
По словам аналитиков, «железные кони» из Поднебесной в основном потеряли позиции в РФ из-за того, что им на смену пришли «ласточки» локальных марок. Например, линейку Geely копирует Belgee, а производством перелицованных Chery занимался Xcite.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к 2026 году половина проданных «китайцев» может быть собрана в России.