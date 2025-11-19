По итогам октября доля китайских легковушек в России упала ниже 50%

Во втором осеннем месяце россияне приобрели 82,2 тыс. новых легковых китайских автомобилей. На них пришлось 49,6% общего объема рынка, и это звоночек. Последний раз планка «поднебесных» моделей проседала так серьезно больше, чем два года назад.

Такого не случалось больше двух лет

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно наблюдениям экспертов, впервые доля «китайцев» на отечественном рынке преодолела 50-процентный рубеж в середине лета 2023-го. Тогда цифры колебались в диапазоне от 51 до 61%. В начале осени прошлого года были зафиксированы пиковые показатели, вылившиеся в 61,9%. Однако через месяц уровень съехал до 57,7% и больше не поднимался выше 60%.

На протяжении последних четырех месяцев доля китайских легковушек в нашей стране постоянно снижалась. Еще в июле можно было говорить о 55,3%, а в сентябре дело дошло до 51,3%, в октябре все стало еще печальнее.

По словам аналитиков, «железные кони» из Поднебесной в основном потеряли позиции в РФ из-за того, что им на смену пришли «ласточки» локальных марок. Например, линейку Geely копирует Belgee, а производством перелицованных Chery занимался Xcite.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к 2026 году половина проданных «китайцев» может быть собрана в России.