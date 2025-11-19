Конец хаоса: «большая китайская тройка» захватила российский авторынок

За девять месяцев этого года число автосалонов в России уменьшилось в общей сложности на 131 единицу, и к началу октября составило 2975 штук. Конечно, изменение минимальное, всего на 4%, и не претендует на какой-то глобальный тренд. Однако портал «АвтоВзгляд» считает, что оно вполне вписывается в общую картину, постепенно проступающую сквозь хаос российского авторынка.

Движуха, охватившая дилерское сообщество, на первый взгляд сумбурна и разнонаправленна. Количество ДЦ уменьшается, в то время как число контрактов по легковым автомобилям, напротив, увеличивается. За девять месяцев их количество выросло на 220 штуки, что составило 4522 договоров.

ПОДОБИЕ САМООРГАНИИЗАЦИИ

Как сообщает в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, с начала года подувяли дилерские сети BAIC, FAW, Dongfeng, JAC, Jetta, Kaiyi, Livan, Xcite, Skywell — брендов, которые в России не сказать, чтобы выступали мощно.

С другой стороны, потери понесли и некоторые серьезные игроки — в частности, ряд суббрендов Chery, а именно Jaecoo, Omoda, Jetour и Exeed. Продавцы глобальных марок отдельного упоминания не стоят, поскольку они были либо совсем брошены своими партнерами, либо посажены ими на голодный паек в виде сервисного обслуживания. Неудивительно, что остатки сетей Toyota, Suzuki, Mitsubishi, KIA, Hyundai, BMW, Audi, Mazda постепенно скукоживаются как шагренева кожа.

При всей той неразберихе и неопределенности, которая накрыла российский авторынок несколько лет назад и упорно не хочет рассасываться, какие-то признаки самоорганизации отрасль все-таки демонстрирует. Вместо сумбурной мешанины мировых, малоизвестных и недавно появившихся брендов возникает некое подобие порядка.

Но на сегодняшний момент тенденция вполне очевидна. В результате межвидовой борьбы автомобильных марок на рынке доминируют четыре крупных объединения. На их долю в октябре пришлось свыше 70% всех продаж и они, таким образом, стали системообразующими.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Лидером, естественно, является король преференций и льгот АВТОВАЗ. Своим брендом LADA (ну и немножко Xcite) он пока еще удерживает 21,1% рынка, реализовав 34 983 машины. В спину отечественному гиганту дышит компания Great Wall Motor с долей 17,5%. Она пристроила российским покупателям 29 021 автомобиль марок Haval, Tank, GWM Poer, Wey и Ora.

За двумя лидерами практически с одинаковым результатом следует еще пара китайских пулов. Первый представляет собой невероятно разросшееся семейство Chery, представленное в нашей стране как одноименным брендом (пока), так и Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi и Tenet.

В общей сложности компания продала 27 089 автомобилей, отвоевав 16,3% рынка. Ровно столько же — 27 081 машину — удалось продать второму мощному блоку из Поднебесной. Его составили автомобили марок Geely, Belgee, Livan, Knewstar, Lynk&Co, Zeekr, Volvo и Lotus.

Сергей Целиков так охарактеризовал изменение баланса сил на российском рынке:

— За предыдущие два года число расторжений и заключений дилерских контрактов было еще больше. Но тогда шел процесс «замены глобальных брендов на китайские». А сейчас идет перемещение «от одних китайцев к другим». Достигнутое ныне распределение ролей, конечно же, не окончательное...

Ибо покой нам только снится. Рано или поздно (скорее всего, рано) в Россию на тех или иных условиях вернутся мировые бренды, и это вовсе не тоска по утерянному «счастью», а трезвое признание реальности. И тогда нашему многострадальному рынку опять предстоит пережить потрясения и кардинальный передел.