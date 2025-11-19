В Jetour подтвердили, что новейший внедорожник G700 приедет в Россию в 2026-м

Вчера, 18 ноября, компания Jetour провела презентацию первой модели внедорожной G-серии — вездехода G700. А сегодня представители российского офиса марки официально обозначали сроки запуска новинки в нашей стране — она приедет к нам в следующем году.

Как сказано в пресс-релизе, дизайн Jetour G700 вдохновлен эстетикой Zongheng, что переводится с китайского как «вдоль и поперек». Брутальная машина с серьезными внедорожными амбициями поборется за внимание тех, кто предпочитает премиальных «проходимцев». Очевидно, одним из главных соперников G-семейства от «Джетура» станет хорошо известная в России марка Tank.

Сообщается, что Jetour G700 построен на платформе GAIA, а в движение машину приводит гибридная система Super Hybrid iDM-O суммарной мощностью 665 кВт — то есть почти 905 л.с. Впрочем, уточняют представители марки, характеристики модели для российского рынка могут оказаться другими. Также в списке оборудования — «умный» полный привод с 7 режимами, автоматические блокировки и комплекс водительских ассистентов (ADAS).

Колесная база Jetour G700 достигает 2870 мм, посадочных мест в салоне шесть. Покупатели смогут рассчитывать на подогрев, вентиляцию и массаж кресел, мультимедийную систему с аж четырьмя экранами, функцию внешнего питания мощностью 6,6 кВт, а также массу других полезных «фишек». Подробнее о них представители бренда, вероятно, расскажут позже.

Стоимость Jetour G700, естественно, пока не раскрывается. Но раз марка надеется с помощью этой модели выйти в сегмент премиальных «рамников» (о чем тоже говорится в пресс-релизе), очевидно, что и цена у «семисотки» будет соответствующая.