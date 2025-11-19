Лучшие из «китайцев»: названы победители российской премии «ТОП-5 АВТО»

В Москве состоялась ежегодная — тринадцатая по счету — церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Ее итоги вот уже который год подряд красноречиво свидетельствуют о новой реальности отечественного авторынка: абсолютно все лауреаты в основных и специальных номинациях представляют китайские автобренды. Ну а какие из них российские автомобильные журналисты и блогеры признали лучшими, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Обилие китайских марок на российском рынке, оперативно заместивших сбежавших из РФ привычных автостроителей, создало для отечественных водителей покупателей парадоксальную ситуацию. С одной стороны, потребитель получил небывалый выбор в практически опустевших сегментах.

Но с другой, такое разнообразие порождает и серьезные трудности. Автолюбителям становится все сложнее ориентироваться в постоянно растущем и чуть ли не ежемесячно обновляющемся модельном ряде «поднебесных» брендов, чья репутация и вопросы к долгосрочной надежности еще только формируются. И успехи конкретных моделей в авторитетной экспертной премии могут стать для потенциальных покупателей серьезным ориентиром в условиях высокой конкуренции между «чайнакарами».

Так что, возвращаясь к итогам «ТОП-5 АВТО» скажем, что победителями в пяти ключевых категориях стали: Jetour Dashing в номинации «Компактный автомобиль/кроссовер», Jaecoo J8 в категории «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер», M-Hero среди «Больших автомобилей/кроссоверов», Evolute I-Space как лучший «Электрический автомобиль/гибрид», а JAC T9 одержал победу среди коммерческих автомобилей.

Кульминацией стало объявление главного победителя. Титул «Автомобиль года» (Car of the Year), который присуждается лучшей модели года на российском рынке, по результатам голосования экспертов получил кроссовер с неплохим внедорожным потенциалом Jetour T2.