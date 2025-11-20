Эксперты рассказали о последнем оставшемся способе сэкономить на утильсборе

В нашей стране сохранилась только одна лазейка, позволяющая ввозить заграничные автомобили, избегая уплаты повышенного утильсбора. Сегодня ее активно пытаются популяризировать ловкие дельцы, зарабатывающие на импорте иномарок.

Но и его скоро не будет

Как сообщает телеграм-канал Baza, все начинается с приобретения в Белоруссии «ласточки» не старше трех лет. Затем наступает самый сложный и рискованный момент, когда среди местного населения нужно найти льготника любой категории — например, многодетного родителя или инвалида. Автомобиль регистрируется на его имя, и за счет льготы процедура растаможки проводится со скидкой 50%.

После «железный конь» добирается до России, где его оплачивают по полному, то есть коммерческому, тарифу утильсбора. Но потери компенсирует льготная растаможка, обеспечивающая возможность сэкономить от 20 до 30% по сравнению с прямым завозом. В результате новоиспеченный автовладелец получает автомобиль за ту же сумму, что просили до роста ставок утильсбора.

Но эксперты предупреждают: «лавочку» прикроют быстро. Ситуацией уже заинтересовались сотрудники Федеральной таможенной службы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в повышении ставок утильсбора найдена криминальная составляющая.