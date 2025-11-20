1167

Эксперты рассказали о последнем оставшемся способе сэкономить на утильсборе

Но и его скоро не будет

В нашей стране сохранилась только одна лазейка, позволяющая ввозить заграничные автомобили, избегая уплаты повышенного утильсбора. Сегодня ее активно пытаются популяризировать ловкие дельцы, зарабатывающие на импорте иномарок.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Эксперты рассказали о последнем оставшемся способе сэкономить на утильсборе

Как сообщает телеграм-канал Baza, все начинается с приобретения в Белоруссии «ласточки» не старше трех лет. Затем наступает самый сложный и рискованный момент, когда среди местного населения нужно найти льготника любой категории — например, многодетного родителя или инвалида. Автомобиль регистрируется на его имя, и за счет льготы процедура растаможки проводится со скидкой 50%.

После «железный конь» добирается до России, где его оплачивают по полному, то есть коммерческому, тарифу утильсбора. Но потери компенсирует льготная растаможка, обеспечивающая возможность сэкономить от 20 до 30% по сравнению с прямым завозом. В результате новоиспеченный автовладелец получает автомобиль за ту же сумму, что просили до роста ставок утильсбора.

Но эксперты предупреждают: «лавочку» прикроют быстро. Ситуацией уже заинтересовались сотрудники Федеральной таможенной службы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в повышении ставок утильсбора найдена криминальная составляющая.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует